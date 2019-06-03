Польша получит чистую нефть по "Дружбе" 8-9 июня

Кондиционная нефть по трубопроводу "Дружба", предположительно, 8-9 июня подойдет на приемно-сдаточный пункт "Адамова застава" в Польше, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"По работе нефтепровода "Дружба". Прием нефти на ПСП "Будковице" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия) вошел в штатный режим. Продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии от ПСП "Адамова застава" (Польша). Предположительно 8-9 июня на ПСП подойдет кондиционная нефть", - сказал он.

В апреле в трубопроводную система " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларусь, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ.