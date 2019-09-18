Последнее обновление: 18.09.2019 10:40

Facebook работает над умными очками, которые смогут заменить смартфон

Компания Facebook работает над умными очками, которые смогут в будущем заменить смартфоны, сообщает CNBC.

Проект носит кодовое название Orion, над ним работает специальное подразделения Facebook Reality Labs. Предполагается, что очки должны стать заменой смартфона - с их помощью пользователи смогут принимать звонки, получать информацию на небольшом дисплее и проводить прямые трансляции в соцсетях.

тверждается, что Facebook работает над очками последние несколько лет, но сейчас столкнулся с проблемами. Одна из сложностей - это уменьшить размеры девайса до удобных форм, привлекательных для потребителей. Поэтому соцсеть привлекла к сотрудничеству итальянскую компанию Luxottica, которая специализируется на разработке и дизайне очков.

Предполагается, что Facebook рассчитывает закончить работу над устройством и представить его в период с 2023 по 2025 год. При этом пока нет никаких гарантий, что работы будут завершены в срок, пишет CNBC.

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