Последнее обновление: 12.10.2017 14:12

Создатель Facebook представил автономный шлем виртуальной реальности

Глава Facebook Марк Цукерберг представил автономный шлем виртуальной реальности Oculus Go.

Oculus Go будет работать без подключения к телефону или компьютеру. Шлем, как ожидается, поступит в продажу в начале 2018 года и будет стоить 199 долларов, пишет Meduza.

Устройство оборудовано встроенной аудиосистемой и экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Другие характеристики Oculus Go пока не раскрываются.

Марк Цукерберг, представляя шлем, заявил, что следующая цель компании Oculus — один миллиард пользователей VR. Новый Oculus Go, по его словам, поможет достичь этой цели.

Одновременно с презентацией нового шлема компания Oculus снизила цену на свою самую востребованную модель — Oculus Rift. Теперь Oculus Rift стоит 399 долларов вместо 599 долларов.

Также на конференции Oculus Connect был анонсирован шлем Santa Cruz. Устройство начнут рассылать разработчикам в ноябре 2018 года. Характеристики Santa Cruz пока не раскрываются.

Компания Oculus с 2014 года принадлежит Facebook, заплатившей за нее 2 миллиарда долларов.

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