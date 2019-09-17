На фоне опиоидного скандала компания Purdue Pharma объявила о банкротстве

Американская компания Purdue Pharma, являющаяся главным фигурантом опиоидного скандала в Соединенных Штатах, объявила о банкротстве. Фармацевтическая фирма, против которой поданы более двух тысяч исков, представила суду в Уайт-Плейнса штата Нью-Йорк документы для начала процедуры признания неплатежеспособности в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, сообщила ее пресс-служба в понедельник, 16 сентября.

Процедура банкротства является одним из условий достигнутого ранее соглашения об урегулировании конфликта с 24 штатами, пятью территориями США и адвокатами более чем 2 тысяч городов, округов и других истцов. Компания также обязалась выплатить истцам компенсации на общую сумму более 10 миллиардов долларов.

Первоначально представители властей требовали компенсации до 12 миллиардов долларов. Представители владельцев заявили о "глубоком сострадании к жертвам опиоидного кризиса". Журнал Forbes оценил состояние семьи Саклер в 13 миллиардов долларов.

При этом около половины истцов не подписали соглашение с Purdue Pharma и намерены оспаривать ее банкротство в судебном порядке.

Компания Purdue Pharma, производящая на основе синтетических опиоидов сильнодействующее обезболивающее Oxycontin, подозревается в том, что в значительной мере или отчасти спровоцировала опиоидный кризис в США. Медикамент вызывает сильное привыкание и продается по рецептам, однако Purdue Pharma рекламировала его как вещество с низким риском зависимости.

С 1999 года не менее 400 тысяч человек в США скончались от зависимости от опиоидных анальгетиков и передозировки. Прокуратура также утверждает, что руководство Purdue Pharma умышленно обогащалось на продаже опиоидов с высоким потенциалом привыкания и злоупотребления.

В конце августа суд штата Оклахома вынес решение в отношении фармацевтической компании Johnson & Johnson, оштрафовав ее на 572 миллиона долларов за сбыт обезболивающих препаратов, способных вызвать зависимость. По мнению суда, Johnson & Johnson своими действиями повышает медикаментозную зависимость населения.