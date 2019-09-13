В Японии открывается Tokyo Game Show: 650 участников из 40 стран

В Японии открывается выставка Tokyo Game Show, где представлены технологии стриминга и сверхскоростной коммуникации. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что более 650 участников выставки из 40 стран и территорий принимают участие в одном из крупнейших мероприятий игровой индустрии.

Посетители выставки смогут познакомиться с беспроводной технологией 5G на стенде японского оператора сотовой связи - компании NTT Docomo.

Представители этой компании сообщают, что 100 человек смогут вести онлайновую игру в одной и той же сети, не беспокоясь о замедлении передачи данных.

Гигант в сфере электроники - компания Sony планирует представить более расширенный список игр, в которые можно играть не только при помощи игровых приставок, но и на персональных компьютерах через стриминговые услуги.

Tokyo Game Show будет открыта для широкой публики в субботу и в воскресенье в выставочном комплексе Makuhari Messe, расположенном в пригороде японской столицы.