Toshiba запланировала частично продать бизнес по производству микрочипов

Корпорация Toshiba утвердила планы по выделению производства микрочипов в отдельную компанию и ищет сторонние инвестиции в нее. Об этом сообщает агентство Reutets.

По данным агентства, таким образом, японская корпорация хочет избежать убытков в миллиарды долларов, которые она вложила в атомную энергетику в США.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Toshiba оценила свое крупнейшее в мире производство микрочипов от 1–1,5 трлн иен ($9–13 млрд). Как сообщал Reuters 24 января, корпорация планирует продать 20% компании, а, по данным агентства Bloomberg, от 20 до 30%.

Какпередает Bloomberg со ссылкой на Toshiba, отделение производства микрочипов от компании Toshiba намечено на 31 марта, а в течение месяца состоится собрание акционеров компании.

По словам источников Reutets, среди потенциальных инвесторов в бизнес по производству микрочипов рассматриваются производитель компьютерной электроники Western Digital Corp. и поддерживаемый государством Банк развития Японии.

По данным источника агентства Bloomberg, среди инвесторов также может быть транснациональная машиностроительная компания Canon. По данным собеседника агентства, Western Digital Corp., вероятно, не будет среди инвесторов из-за недоверия к ней со стороны Toshiba.

Как отмечает агентство, производство микрочипов приносит Toshiba ежегодно 845,6 млрд иен ($7,4 млрд) от продаж.

В феврале 2016 года газета The Wall Street Journal сообщала, что убытки корпорации Toshiba в годовом исчислении станут крупнейшими в 140-летней истории и составят $6 млрд при увеличении расходов на $750 млн. Как отмечало издание, чтобы улучшить ситуацию, Toshiba планировала продать бизнес по производству компьютеров, который являлся убыточным, и прибыльный бизнес по производству медицинского оборудования. Кроме того, корпорация планировала сократить продажи своей продукции за пределами Японии.