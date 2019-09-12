Последнее обновление: 12.09.2019 15:30

В Испании провалились коалиционные переговоры

В Испании провалились переговоры между лидером ультралевой партии " Подемос Пабло Іглесіасем и в.а. премьер-министра Педро Санчесом относительно формирования коалиции. Об этом сообщает Euronews.

"Провалились коалиционные переговоры между ультра-левой партией Подемос и и.о. премьер-министра Испании Педро Санчесом ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Санчеса есть время до 23 сентября сформировать коалицию большинства. Если этого не произойдет, в стране должны быть объявлены досрочные парламентские выборы - четвертые за последние 4 года.

Как известно, 28 апреля в Испании были проведены досрочные парламентские выборы. Партии-победители до сих пор не сформировали коалицию. В июле премьер Испании Педро Санчес и со второй попытки не смог заручиться поддержкой парламента для формирования правительства страны.

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