Испанские центристы отказались заключать соглашения с социалистами

. Центристская партия "Граждане" не будет заключать соглашений с победителем досрочных парламентских выборов Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), заявила одна из лидеров центристов Инес Арримадас.

На выборах в Испании ИСРП получила 123 мандата из 350. Центристская партия "Граждане" получила 57 мандатов, значительно усилив свои позиции по сравнению с предыдущим составом конгресса, в котором у нее были 32 депутата. Таким образом, ИСРП и "Граждане" вместе набирают 180 мандатов – то есть абсолютное большинство.

Арримадас опровергла возможность создания такой лево-центристской коалиции для формирования правительства.

"Надо быть искренними. У (лидера ИСРП Педро) Санчеса уже есть правительство с (лидером левой коалиции Unidas Podemos Пабло) Иглесиасом с поддержкой националистов. Это знают все. Что касается нашего решения, сегодня не было никаких дебатов. "Граждане" не могут заключать соглашения с теми, что заключал соглашения с (главой каталонского женералитета Кимом) Торрой, (баскской левой радикальной партией) Bildu и (бывшим главой каталонского женералитета Карлесом) Пучдемоном", - заявила Арримадас на пресс-конференции.

Она также заявила, что "Граждане" "возглавят оппозицию" в конгрессе депутатов после того, как правая Народная партия потеряла рекордное количество голосов избирателей на выборах. По итогам голосования у НП всего 66 мандатов, в предыдущем составе было 137.

"Народная партия должна подумать, почему она потеряла 71 место", - добавила политик.

В воскресенье в Испании прошли уже третьи за последние четыре года выборы. По итогам обработки 99,9% бюллетеней Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) получает 123 мандата в конгрессе депутатов из 350. На втором месте - правая Народная партия с 66 мандатами, третья - центристская партия "Граждане" (57 мандатов). Левая коалиция Unidas Podemos смогла получить 42 места в нижней палате. Впервые в конгресс депутатов прошла крайне правая партия VOX c 24 депутатами. Остальные места распределены между партиями, представляющими различные автономные сообщества. Для утверждения премьера в первом туре необходимо заручиться поддержкой 176 депутатов - абсолютного большинства. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.