Последнее обновление: 11.09.2019 17:35

В Японии пожар сорвал запуск грузового космического корабля

На юге Японии запуск грузового космического судна отложили из-за пожара. Об этом сообщает NHK.

"Kounotori 8 должен был быть запущен из космического центра Танэгасима на юге Японии в 6 часов 33 минуты утра в среду по японскому времени для доставки припасов на Международную Космическую Станцию", - говориться в сообщении.

Mitsubishi Heavy Industries заявляют, что пожар начался вскоре после 3 часов утра, однако к данному моменту уже потушен.

Компания не установила дату нового запуска. Она проведет пресс-конференцию, где предоставит свежую информацию по сложившейся ситуации.

Kounotori 8 доставит 5,4 тонны предметов ежедневного пользования, батареи и разработанные университетом спутники.

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