Последнее обновление: 11.09.2019 10:47

В Молдове проходят массовые обыски по делу об отмывании денег

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы проводят обыски в столице и других городах республики по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Сегодня, 11 сентября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с Национальным инспекторатом расследований и генеральным управлением уголовного преследования МВД проводит обыски в Кишиневе и в стране. Проверки касаются дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов юридическими лицами как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице прокуратуры в Facebook.

В ведомстве отметили, что детали спецоперации будут представлены после ее завершения.

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