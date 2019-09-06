Последнее обновление: 06.09.2019 16:55

Пожары в Боливии уничтожили почти два миллиона гектаров леса

В результате лесных пожаров в Боливии сгорело более 1,7 миллиона гектаров леса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

"Сейчас горит не только Амазонской лес в Бразилии. В результате пожаров в Боливии сгорело более 1,7 миллиона гектаров леса", - говорится в сообщении.

Между тем еще две недели назад эта цифра была вдвое меньше.

По словам госсекретаря по вопросам экологии Боливии Синтии Асин, большинство пожаров продолжается в природоохранных зонах. Она призвала правительство страны объявить чрезвычайное положение, поскольку существует прямая угроза биоразнообразию в экосистеме, от которой зависит водный баланс в регионе.

Конгресс коренных народов Канады заявил, что Бразилия должна соблюдать права коренных народов, проживающих на ее территории, и усилить борьбу с сокрушительными лесными пожарами в Амазонии.

blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование