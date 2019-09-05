Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться Токио.

"Я хочу сказать, что Польша и Корея развертывают систему ПРО, но она принадлежит и управляется США. В Японии есть своя система противоракетной обороны. Она принадлежит Японии и управляется Японией, она не управляется США. Что касается внедрения Aegis Ashore, мы сейчас рассматриваем такую возможность, она тоже будет принадлежать Японии, и управление тоже будет принадлежать Японии. Поэтому это резко, то есть кардинально отличается от (системы), которая размещается (США) в Польше", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.

В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение разместить на территории страны два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.