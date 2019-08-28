Вашингтон продаст Японии ракеты на $3,3 млрд

Вашингтон одобрил продажу Японии системы противоракетной обороны, предварительно, за 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Channel News Asia.

«Япония приобретет до 73 ракет SM-3 Block IIA от Raytheon», - говорится в сообщении.

Ракета размещается на боевых кораблях, оснащенных боевой информационной системой Aegis AEGIS. Ее флот сможет перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты.

Пентагон также одобрил продажу новых вооружений Венгрии, Южной Корее, Литве и Дании общей стоимостью $943 млн.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Японии решило приобрести у США 42 самых современных истребителей F-35В, оснащенных стелс-технологией.