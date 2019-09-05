Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,008 рубля и составил 2,11 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,115 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,324 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,331 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19( вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,20(вырос на 0,02 рубля).