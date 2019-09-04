БСБ Банк и Payoneer решили проблему платежей из США

БСБ Банк и Payoneer запустили сервис BSB Payoneer, позволяющий белорусским предпринимателям и компаниям, работающим с компаниями США, получать доход на свой счет в БСБ Банке, пользуясь преимуществами системы Payoneer.

В первую очередь, речь идет о решении проблемы получения заработанных средств от частных американских заказчиков, магазинов, бирж и платформ на банковский счет в Беларуси. Это касается таких крупных игроков, как Amazon, Airbnb, Upwork, Google Play, Google AdSense, Apple Appstore и других.

«Чтобы работать с ними, белорусы вынуждены обращаться к посредникам или использовать трудоемкие схемы перевода денежных средств. BSB Payoneer позволяет работать без посредников и непрогнозируемых комиссий - все заработанные средства переводятся прямо на счет в БСБ Банке. А для американского заказчика платеж простой и понятный, как локальный внутри страны», - говорится в сообщении БСБ Банка.

BSB Payoneer позволяет использовать локальные банковские реквизиты США и принимать оплату от компаний и электронные чеки. Поддерживается получение средств через национальную платежную систему ACH для США. Зачисление денежных средств пока осуществляется только в долларах США, но партнеры обещают расширить список валют.

Сервис доступен юрлицам и ИП, имеющим расчетный счет в БСБ Банке.