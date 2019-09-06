Последнее обновление: 06.09.2019 11:33

Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,107 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,112 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,326 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,334 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,20(не изменился).

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