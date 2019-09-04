Курсы наличной валюты в банках Минска на 4 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 2,118 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 2,12 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 2,323 рубля, минимальная продажа выросла на 0,02 рубля и составила 2,325 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,16(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,18(вырос на 0,01 рубля).