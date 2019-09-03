Последнее обновление: 03.09.2019 17:19

Рада направила проект о праве народа на законодательную инициативу в КС

Парламент Украины на заседании во вторник направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы, на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.

Такое решение поддержали 338 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно конституции, сейчас право законодательной инициативы есть у депутатов Рады, премьера и президента.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 конституции Украины, таким субъектом, как народ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которые предлагается закрепить в конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных конституцией и законами Украины.

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