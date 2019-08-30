Последнее обновление: 30.08.2019 15:44

Украина испытала модернизированные ракеты "Ольха-М"

На юге Одесской области, в районе населенного пункта Лебедевка, в пятницу успешно проведены испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М". Об этом сообщает сайт СНБО.

"30 августа на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Стрельбы модернизированными ракетами "Ольха-М" завершены успешно", - отметил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний.

По его словам, СНБО принял ряд решений по обеспечению наиболее быстрого принятия на вооружение и поставок новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Ольха-М" - разработка конструкторов предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу. Максимальная дальность полета ракеты - 130 километров. Это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом.

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