На севере и востоке Украины начались масштабные военные учения

На севере и востоке Украины начались масштабные двусторонние командно-штабные учения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"В ходе проведения учений будут отрабатываться различные варианты операций, будет совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время учений оперативного командования Сухопутных войск ВСУ будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, исследоваться способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управления определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.