Итальянское "Движение пяти звезд" и оппозиция не могут договориться о распределении ролей

Переговоры между входившим в распавшуюся правящую коалицию Италии “Движением пяти звезд” и оппозиционной Демократической партией (ДП) о формировании нового коалиционного правительства находятся под угрозой провала из-за разногласий о том, кто должен занять пост министра внутренних дел, сообщил во вторник представитель ДП.

Популистское “Движение пяти звезд” и левоцентристская Демократическая партия - традиционные политические оппоненты - пытаются сформировать правительство после распада коалиции, в которую входили “Движение пяти звезд” и ультраправая партия “Лига”.

Представитель ДП обвинил лидера “Движения пяти звезд” Луиджи Ди Майо в препятствовании переговорам своей просьбой занять пост министра внутренних дел, а также вице-премьера.

Вскоре после этого источники в “Движении пяти звезд” сообщили, что Ди Майо никогда не требовал пост министра внутренних дел.

В понедельник вечером “Движение пяти звезд” и Демократическая партия, похоже, приблизились к заключению договоренности, поскольку ДП намекнула, что согласится, чтобы Джузеппе Конте вновь занял пост премьера.

Однако во вторник “Движение пяти звезд” сообщило о приостановке переговоров.

“Вчера, после четырех часов переговоров, ничего не было достигнуто”, - говорится в заявлении партии.

“Мы больше не можем так работать. Либо отношение меняется, либо будет трудно. Мы снова встретимся с ДП, когда партия даст свое согласие на повторное назначение Конте”.

Партии должны сообщить о результатах президенту Серджо Маттарелле в среду. Если к тому времени они не заключат договор, Маттарелла назначит временное правительство и объявит досрочные выборы.