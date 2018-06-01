Лидеры популистских партий Италии договорились о создании коалиции

Популистские партии Италии вернулись к планам о создании коалиции в четверг, завершив длившийся три месяца период политической неопределенности после объявления о формировании правительства, которое обещает увеличить расходы, пересмотреть налогово-бюджетную политику Европейского союза и бороться с наплывом мигрантов.

Сделка о создании коалиции избавит страну от риска повторных выборов, который на этой неделе спровоцировал масштабную распродажу на итальянских финансовых рынках.

Лидеры крайне правой партии “Лига” и “Движения пять звезд” укрепили свой союз, договорившись о замене кандидатуры евроскептика, которого они изначально выдвинули на пост министра экономики, так как против него выступил глава государства.

“Все условия для политического правительства “Движения пяти звезд” и “Лиги” выполнены”, - сказали лидеры партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини в совместном заявлении после многочасовых переговоров в центре Рима.

Спустя несколько часов выбранный ими на должность премьер-министра Джузеппе Конте представил свой список министров.

“Мы будем работать, стремясь улучшить качество жизни всех итальянцев”, - сказал журналистам Конте, близкий к “Движению пяти звезд”, в президентском дворце после встречи с главой государства Серджо Маттареллой.

Прорыва в переговорах удалось достичь после того, как две партии договорились не выдвигать кандидатуру экономиста Паоло Савоны на должность министра экономики. Савона говорил, что Италия должна разработать запасной план для выхода из еврозоны.

Его заменит преподаватель экономики Джованни Триа.

Мировые финансовые рынки восстанавливались в прошедшие два дня после падения, связанного с перспективой повторных выборов.

Италия, долг которой составляет более 130 процентов от ВВП, является страной с самой высокой задолженностью в еврозоне после Греции.

Инвесторы вздохнули с облегчением в связи с возможностью избежать повторных выборов, которые, как они боялись, могут фактически стать референдумом о выходе Италии из еврозоны. Однако теперь они, вероятно, заострят внимание на масштабном плане партий в отношении расходов, который может увеличить долг страны.