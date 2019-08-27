Последнее обновление: 27.08.2019 17:48

Сальвини снова не позволил принимать судно с мигрантами

Министр МВД Италии Сальвини запретил впускать в итальянские воды судно Eleonore с почти сотней мигрантов на борту. Об этом сообщает ANSA.

"Министр МВД Сальвини во вторник запретил судну Eleonore под немецким флагом входить в итальянские воды с почти 100 мигрантами на борту, которые были спасены у берегов Ливии в понедельник", - говорится в сообщении.

Как сообщает ANSA, судно является собственностью немецкой организации Lifeline. На его борту находится 101 мигрант, спасенный у побережья Ливии с тонувшей лодки.

Сальвини уже неоднократно блокировал доступ в итальянские порты судов европейских неправительственных организаций, которые спасают в Средиземном море мигрантов. Вопрос решался только после того, как другие страны-члены ЕС давали согласие на перераспределение мигрантов в своих странах.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование