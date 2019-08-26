Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном

Лидеры стран "большой семерки" согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Об этом сообщил в воскресенье, 25 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ему, как главе председательствующего в G7 государства поручено передать Тегерану совместное послание группы семи промышленно развитых стран.

Как пояснил Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей". "Важно то обстоятельство, что мы их разделяем, это позволяет предотвратить разногласия", - продолжил президент. По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.

Подробности о послании стан "группы семи" Тегерану не сообщаются. Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия, сообщает информагентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить", передает DW.

Накануне издание Bloomberg сообщило со ссылкой на французского и американского чиновников, что Макрон в ходе встречи на полях саммита предложил Трампу план по Ирану. Согласно этой информации, он подразумевает предоставление Тегерану возможности продавать определенное количество нефти в обмен на ряд обязательств, в частности, соблюдение условий ядерной сделки, обсуждение плана действий после истечения срока ее действия в 2025 году, а также принятие мер по деэскалации конфликта в Персидском заливе.

Высокопоставленный американский чиновник назвал предложение Макрона неудачным, пишет Bloomberg.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе Ирана в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть взятых в его рамках обязательств. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Ирана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.