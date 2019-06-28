Последнее обновление: 28.06.2019 18:00

ЕС заявил о финализации механизма INSTEX по расчетам с Ираном

Евросоюз на встрече в Вене по иранской ядерной программе заявил о финализации механизма INSTEX по расчетам с Ираном, заявил журналистам директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"ЕС объявил о том, что механизм INSTEX был финализирован и готов к работе. Мы очень рады слышать это и призываем ЕС открыть этот механизм для третьих стран как можно скорее", - сказал он по итогам встречи совместной комиссии по СВПД.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

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