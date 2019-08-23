Последнее обновление: 23.08.2019 15:27

Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 млрд

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год, говорится в распространенном сообщении комитета по тарифам Госсовета.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.

Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

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