Власти Китая не боятся спада экономики из-за торговых противоречий с США

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ после очередного раунда переговоров с США по устранению торговых противоречий выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии китайской экономики.

"Несмотря на то, что присутствует некоторое давление, я уверен, что китайская экономика сохранит устойчивое и здоровое развитие", - заявил журналистам по итогам переговоров Лю Хэ. Запись пресс-конференции опубликована крупнейшими СМИ Китая.

Говоря о том, как торговые противоречия с США могут отразиться на развитии китайской экономики и существуют ли угрозы ее спада из-за нарастающих трений, он заявил, что "Китай не боится".

"Если рассматривать вопросы состояния китайской экономики в среднесрочной перспективе, то можно сказать, что китайская экономика в прошлом году несколько пошла на спад, но сейчас вновь вступила в период роста. Поэтому, если смотреть в долгосрочной и среднесрочной перспективе, мы крайне оптимистичны", - сказал Лю Хэ.

Он добавил, что если говорить о перспективах ближайшего времени для китайской экономики, то и сами китайцы, и весь мир уже поняли, какой в стране гигантский внутренний рынок, огромный потребительский рынок и крупный инвестиционный рынок. По его словам, власти КНР в настоящее время проводят целый ряд реформ, направленных на повышение конкурентоспособности товаров и предприятий.

"На мой взгляд, ключевым остается вопрос уверенности, до тех пор, пока мы уверены в себе, мы не испугаемся никаких трудностей. Если в процессе развития крупной страны проявляются какие-либо сложности, то это хорошо, потому что так мы может проверить свои способности", - сказал вице-премьер КНР.