Китай вводит повышенные пошлины на 128 наименований товаров из США

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщило министерство финансов КНР.

Речь идет, в частности, о фруктах и продукции из них. Они будут облагаться сборами в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

В заявлении Минфина подчеркивается, что данная мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия. В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности. В Минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный ущерб нашим интересам".

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 марта, подписал указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год (48,7 млрд евро).

Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций. По мнению ряда СМИ, сам этот факт даст законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые в настоящий момент предполагается обложить тарифами.

Глава Белого дома признал, что во время общения с китайской стороной поднимал вопрос о пошлинах и находится "в процессе переговоров" с Пекином по данной проблеме. По словам американского лидера, дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов (304 млрд евро).