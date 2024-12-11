Последнее обновление: 11.12.2024 16:05

Китай рассматривает возможность ослабить юань из-за возможной торговой войны Трампа

Китайские лидеры и политики рассматривают возможность ослабления юаня в 2025 году, поскольку они готовятся к повышению торговых тарифов США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Как пишет Reuters, этот шаг отражает признание Китаем того, что он нуждается в большем экономическом стимуле для борьбы с угрозами Трампа относительно карательных торговых мер.

Трамп заявил, что планирует ввести 10-процентный универсальный импортный тариф и 60-процентный тариф на китайский импорт в Соединенные Штаты.

Девальвация юаня может привести к удешевлению китайского экспорта, ослабить влияние тарифов и создать более мягкие монетарные условия в материковом Китае.

Курс юаня, который жестко контролируется, может колебаться на 2% в обе стороны от ежедневного среднего значения, установленного центральным банком.

Во время первого президентского срока Трампа юань ослаб более чем на 12% против доллара.

С конца сентября 2024 года юань потерял почти 4% своей стоимости по отношению к доллару, поскольку инвесторы сделали ставку на президентство Трампа.

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