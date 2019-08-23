США отозвали предложение о продаже Турции системы Patriot

Предложение США продать Турции систему противоракетной обороны Patriot, производимую Raytheon Co, больше “не рассматривается”, утратив силу после того, как Анкара приняла поставку российских С-400, сообщил в четверг чиновник Госдепартамента.

Анкара и Вашингтон в течение нескольких лет спорили из-за интереса Турции к системам С-400, которые, по словам чиновников США и НАТО, несовместимы с оборонной системой альянса и представляют угрозу для истребителей F-35, производимых Lockheed Martin.

По словам чиновника Госдепартамента, США неоднократно говорили Турции, что их предложение будет аннулировано, если Анкара купит российскую систему.

“Мы постоянно говорили Турции, что наше последнее предложение относительно Patriot будет снято с рассмотрения, если она примет поставки системы С-400. Наше предложение о Patriot утратило силу”, - сказал чиновник.

Представитель Raytheon отказался от комментариев, сказав, что вопрос о покупке Patriot касается межгосударственного взаимодействия.