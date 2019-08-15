Последнее обновление: 15.08.2019 17:32

Норвегия обнаружила радиоактивный йод на границе с РФ через несколько дней после взрыва

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил микроскопические количества радиоактивного йода на севере страны на следующий день после взрыва на военном объекте в Архангельской области.

Сообщается, что образцы радиоактивного йода были собраны в период между 9 и 12 августа. Обнаруженный уровень загрязненных частиц очень низок и не несет вреда ни людям, ни окружающей среде. Однако это первая фиксация аномалии за пределами РФ после взрыва в Архангельске.

В DSA заявили, что перейдут к более частому сбору проб и проведению анализов в регионе. Норвежские специалисты не могут пока точно сказать, связано ли обнаружение радиоактивного йода с аварией в Архангельской области.

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