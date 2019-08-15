Последнее обновление: 15.08.2019 17:32

Атамбаеву предъявили обвинения в незаконном обогащении и коррупции

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в незаконном обогащении и коррупции, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

"Следственной группой Военной прокуратуры Кыргызской Республики в рамках расследования уголовных дел Атамбаеву вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что Атамбаеву инкриминируется "создание противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, и организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкека и лоббировании интересов ОсОО "Прогресс Компани", организация коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконное обогащение и легализация своих преступных доходов в особо крупном размере и организация коррупции при незаконной выдаче лицензий в сговоре с отдельными должностными лицами Госгеологии".

Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот. В среду экс-президента обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и при приобретении офисных зданий. Всего на сегодняшний день Атамбаеву инкриминируется совершение 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Ему может грозить пожизненный срок.

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