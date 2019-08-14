Меркель возложила ответственность за распад ДРСМД на Россию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), члены НАТО намерены дать ответ на это нарушение в системе контроля над вооружениями в Европе и во всем мире.

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть (системы) ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора о РСМД, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг. Берлин "является частью НАТО и будет вести себя в этой связи как партнер по НАТО", сказала канцлер.