Немецкая компания - управленец торговых центров ECE ушла из России

Немецкая компания ECE Projektmanagement, занимающаяся созданием торговых центров и их управлением, полностью отказалась от бизнеса в России.

В управлении компании не осталось ни одного российского объекта, указывает издание, ссылаясь на источник в штаб-квартире ECE Projektmanagement в Гамбурге.

По данным издания, ранее в управлении ECE Projektmanagement находились Центральный детский магазин на Лубянке, торговые комплексы "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, Dream House в Барвихе, "Золотой Вавилон" в Ростокино, Mari в Марьино, а также "Аура" в Ярославле и Сургуте.

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG входит в холдинг CURA, принадлежащий семье Отто. На запрос DW в пресс-службе компании пока не ответили.