Всемирный фонд дикой природы призывает ввести "чрезвычайное положение в лесах"

Популяция диких животных, птиц, амфибий и рептилий, живущих в лесах, по сравнению с 1970 годом сократилась более чем в два раза. Это следует из исследования, опубликованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) во вторник, 13 августа.

По данным самой организации, это исследование является первой подобной работой, сфокусированной на популяции диких животных, живущих в лесах.

Главной причиной сокращения популяции лесных зверейзащитники природы считают вторжение человека в их жизненное пространство. "Вырубка и прореживание лесов в 60 процентов случаев являются причиной вымирания живущих в них животных", - говорится в документе.

Особенно серьезной является ситуация с тропическими лесами, в частности с джунглями Амазонки, подчеркивают эксперты. Последствия такого развития для человека могут быть очень существенными, считают в WWF.

"Без наличия животных, живущих в лесах, снижается способность деревьев поглощать углекислый газ. Породы деревьев, играющие важную роль в защите климата, могут погибнуть, если вымрут обитающие в лесах животные", - подчеркивает руководитель программы по лесам отделения WWF в Германии Сюзанне Винтер.

В общей сложности специалисты WWF исследовали 268 видов позвоночных животных и 455 популяций. Учитывая, что число диких обитателей леса, по данным WWF, с 1970 года сократилось в среднем на 53 процента, организация призывает государства мира объявить на планете "чрезвычайную ситуацию в лесах" и объединиться для совместной защиты окружающей среды.