Курсы наличной валюты в банках Минска на 9 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 2,04 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 и составил 2,044 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,282 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,289 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,13(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,14( снизился на 0,01 рубля).