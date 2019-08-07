Кыргызстан выразил протест Беларуси из-за поведения Лукашенко

В связи с появившейся публикацией на официальном сайте Президента Республики Беларусь о встрече Президента Республики Беларусь

Публичная и расписанная в СМИ встреча Лукашенко с беглым президентом Кыргызстана К.Бакиевым закончилось официальным протестом со стороны Кыргызстана.

7 августа 2019 года в Министерство иностранных дел КР был вызван Временный Поверенный в делах Посольства Республики Беларусь в Кыргызской Республике С.Иванов.

«В ходе встречи была вручена нота МИД КР, в которой был выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Кыргызской Республике лицом.

Кыргызская сторона считает категорически не допустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами», - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

«Кыргызская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества», - подчеркивается в сообщении.

Публичная встреча Лукашенко с Бакиевым состоялась 6 августа по случаю др Бакиева: Лукашенко подарил кортик и напросился на плов.