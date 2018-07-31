Генпрокуратура Кыргызстана требует у Минска выдачи бывшего премьер-министра

14 декабря 2017 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь было направлено ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Усенова Д.Т., сменившего свои анкетные данные на Урицкого Д.Т. и проживающего на территории Республики Беларусь.

6 марта 2018 года Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в исполнении ходатайства Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в отношении Д.Т.Усенова (Урицкого Д.Т.) отказано со ссылкой на статью 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года.

Тем не мене Кыргызстан продолжает добиваться выдачи бывшего премьер-министра и в марте 2018 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в адрес Генеральной прокуратуры Республики Беларусь направлен запрос о выдаче Усенова Д.Т. (Урицкого Д.Т.) для приведения вынесенных в отношении него приговоров в исполнение.

Усенов Д.Т. заочно признан виновным и осужден в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30 ч.4 ст. 97 (соучастие в убийстве) УК КР, ст. 28 ст. 97 ч.2 пп. 1, 3, 5, 6, 15 (покушение на убийство) УК КР; ст. 305 ч.2 пп. 2,4,5 (превышение должностных полномочий) УК КР; ст. 304 ч.2, ч.3 п.1, ч.4 (злоупотребление должностным положением) УК КР, с окончательным определением наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.