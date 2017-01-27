Экс-депутат Думы Вороненков подтвердил, что РФ готовила вторжение на Украину уже в 2013 году

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсант".

Издание процитировало слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что уже "допрошены два депутата Думы РФ, сообщившие, что механизм ввода войск на территорию Украины был запущен еще в декабре (2013 года. - ред.), когда Майдан стоял в центре Киева".

"Во время визита Суркова (Вячеслава Суркова, помощника президента РФ) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - сказал Луценко.

По данным газеты, Вороненков частично подтвердил показания другого экс-депутата Думы, Ильи Пономарева о договоренностях украинского президента Януковича с российскими властями. "Коммерсант" также утверждает, что Вороненков сам "проявил инициативу и дал показания по делу Януковича".

Как сообщила Генпрокуратура Украины, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве. Его обвиняют в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.