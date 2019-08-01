Банк Англии ухудшил прогнозы роста ВВП из-за Brexit

Банк Англии в четверг понизил прогнозы роста ВВП на фоне усиления опасений вокруг Brexit и замедления глобальной экономики, но не дал намеков на то, что рассматривает снижение ставок вслед за другими центробанками.

Регулятор сообщил, что все еще намерен постепенно повышать ставки, хотя теперь это зависит от восстановления глобального роста и выхода Британии из Евросоюза с соглашением с блоком, передает Reuters.

Чиновники Банка Англии единогласно поддержали сохранение ставки на уровне 0,75%, как и ожидали экономисты, опрошенные Рейтер. Центробанк сообщил, что может как повысить, так и снизить ставки в будущем, в зависимости от условий Brexit.

“Базовый рост, похоже, замедлился с 2018 года до уровня ниже потенциала, отражая как влияние на деловые инвестиции усиливающиейся неопределенности в связи с Brexit, так и воздействие на чистую торговлю ослабления глобального роста”, - сообщил Банк Англии.

Прогнозы регулятора основываются на предположении, что Британия избежит “жесткого” Brexit, но теперь предусматривают рост ВВП на 1,3% в 2019 и 2020 годах по сравнению с 1,5% и 1,6% соответственно, согласно майскому прогнозу.