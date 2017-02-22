Рост ВВП Британии в 4 квартале достиг годового максимума

Экономика Великобритании в последние три месяца 2016 года росла самыми быстрыми темпами за год, продемонстрировав, насколько слабое непосредственное влияние на рост оказало июньское голосование о Brexit.

Однако инвестиции предприятий сократились и появились признаки того, что предстоящий год будет непростым. Рост расходов домохозяйств замедлился в четвертом квартале, а доминирующий сектор услуг расширялся в декабре самыми медленными темпами за семь месяцев.

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,7 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило Бюро национальной статистики. Согласно предварительной оценке, рост составлял 0,6 процента.

Бюро также пересмотрело оценку экономического роста в 2016 году до 1,8 процента с 2,0 процента.

Инвестиции предприятий упали на 1,0 процента в четвертом квартале в квартальном исчислении. В годовом исчислении этот показатель снизился на 0,9 процента.

Ожидается, что компании ограничат инвестиционные планы, поскольку Великобритания обсуждает выход из Евросоюза.