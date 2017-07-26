Рост ВВП Британии незначительно ускорился во II квартале благодаря сектору услуг

Рост экономики Великобритании, практически остановившийся в начале года, лишь немного ускорился во втором квартале при поддержке сектора услуг и бума киноиндустрии, показали официальные данные, опубликованные в среду.

Рост ВВП составил 0,3 процента во втором квартале по сравнению с 0,2 процента в первом, что может укрепить ожидания относительно сохранения ставок Банком Англии на рекордно низком уровне по итогам заседания на следующей неделе.

Показатель совпал с усредненным прогнозом аналитиков, опрошенных Рейтер.

Экономика Британии расширилась на 1,8 процента в 2016 году, оказавшись одной из самых быстрорастущих среди семи крупнейших мировых экономик, вопреки прогнозам о рецессии после решения выйти из Евросоюза.

Однако Brexit спровоцировал резкое снижение стоимости фунта стерлингов, которое толкнуло вверх инфляцию, ударив по располагаемым доходам населения.

Единственным катализатором расширения экономики во втором квартале стала сфера услуг, поддерживаемая ритейлерами, гостиницами и ресторанами, а также быстрорастущей киноиндустрией.

В годовом выражении рост ВВП в апреле-июне замедлился до 1,7 процента с 2,0 процента в первые три месяца года, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков.

Банк Англии в июне сообщил, что ждет 0,4-процентного роста экономики во втором квартале.