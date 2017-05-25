Рост ВВП Британии в первом квартале не оправдал ожиданий из-за ускорения инфляции

Рост британской экономики замедлился сильнее, чем показали более ранние данные, за первые три месяца 2017 года, поскольку ускорение инфляции после референдума о выходе страны из Евросоюза ударило по расходам домохозяйств, показали официальные данные в четверг.

Всего за две недели до того, как британцы пойдут на досрочные парламентские выборы, Национальное статистическое ведомство (ONS) сообщило, что темпы роста экономики за три месяца до конца марта были самыми медленными за год.

ВВП Великобритании в первом квартале 2017 года вырос лишь на 0,2 процента к предыдущему кварталу, тогда как изначально сообщалось о росте на 0,3 процента, свидетельствует вторая оценка ведомства.

Большинство опрошенных Рейтер экономистов ожидали роста на 0,3 процента в месячном исчислении - существенного замедления по сравнению с подъемом на 0,7 процента в последнем квартале 2016 года.

В годовом исчислении рост замедлился до 2,0 процента, тогда как более ранние данные показали рост на 2,1 процента.

"Рост ВВП Великобритании замедлился... так как подъем секторов, ориентированных на потребителей, таких как ритейл и гостиничное хозяйство, замедлился. Отчасти это связано с повышением цен", - сообщило ONS.

Расходы домохозяйств, скорректированные с учетом инфляции, в первом квартале 2017 года выросли на 0,3 процента, что стало минимальным повышением с последнего квартала 2014 года.

Хотя инвестиции коммерческих предприятий выросли на 0,6 процента за квартал, из-за чистого объема торговли квартальный ВВП недосчитался 1,4 процентного пункта.