Последнее обновление: 30.07.2019 08:34

Россия и Иран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества

Категории: Россия Иран

Москва и Тегеран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества между странами. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади во время своего трехдневного визита в столицу России.

«Первый меморандум подобного рода можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Москвы и Тегерана в военной сфере», — отметил Ханзади, передает РБК со ссылкой на агентство Mehr

Он добавил, что Россия и Иран также провели переговоры по развитию военного сотрудничества в Каспийском море, сейчас готовится договор, который готовятся подписать стороны.

Проведение совместных российско-иранских учений на Каспии Исламская Республика анонсировала еще в январе.

Днем 29 июля, как передавало иранское агентство IRNA, Ханзади сообщил планах провести вместе с Россией учения в Индийском океане, в частности, в северной части океана и в акватории Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. По словам командующего ВМС, учения должны состояться до конца 2019 года.

В Персидском заливе находятся два британских корабля. Они появились там после того, как Иран задержал 19 июля в Ормузском проливе танкер, который шел под британским флагом.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование