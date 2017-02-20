РФ готова купить в Иране турбины для крымских электростанций

Россия готовится закупить в Иране газовые турбины для строящихся в Крыму электростанций из-за проблем с поставками европейского оборудования, запрещенных санкциями, сказал глава российской госкорпорации Ростех, отвечающей за проект, Сергей Чемезов на пресс-конференции в Абу-Даби.

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 мегаватт в аннексированном три года назад Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова, который уже соединен с российским материком энергомостом. Первая очередь станций должна быть введена в конце 2017 года, вторая - в 2018 году.

Реализацию проекта затруднял поиск поставщиков, так как поставку оборудования туда европейским производителям запрещают санкции ЕС, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

"Да, у нас есть проблемы с турбинами, поскольку Германия и некоторые европейские страны запретили поставки в Крым", - сказал Чемезов, в отношении которого также введены западные санкции.

"Мы ведем переговоры с Ираном, они производят похожие турбины", - сказал он.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал Reuters, что контракт с Ираном планируется подписать в ближайшее время, пока стороны не сошлись в цене. По его словам, даже если контракт с Ираном будет подписан вскоре, первая турбина может быть произведена и поставлена не раньше января 2018 года.

Пресс-служба российского Минэнерго сообщила, что Ростех пока не обращался о переносе сроков проекта.

Чемезов сказал, что проект будет реализован до конца года.

Россия не производит самостоятельно газовые турбины большой мощности. Единственный завод, выпускающий подходящее оборудование, - совместное предприятие немецкого Siemens и российских Силовых машин, где у немецкого акционера 65 процентов.

ИсточникиReuters говорили, что тот же завод, открытый в прошлом году в Санкт-Петербурге Siemens и Силмашем, произведет газовые турбины для двух электростанций в Крыму мощностью 470 мегаватт каждая, которые строит "дочка" Ростеха Технопромэкспорт.

Siemens и Технопромэкспорт, закупивший у этого предприятия четыре газовые турбины, категорически отрицали, что оборудование завода будет использовано в Крыму, сообщая, что единственный вариант их поставки - проект в Тамани, который пока никто не выполняет.

В конце 2016 года Чемезов сообщал, что Ростех ведет переговоры о закупке турбин, не называя поставщика. Он говорил, что достройка крымских станций задерживается до середины 2018 года с конца 2017 года.

"Мы не понимаем подход европейцев – там люди, почему они должны страдать из-за того, что Украина не может обеспечить поставки электроэнергии?", - сказал Чемезов в понедельник.

В Иране в понедельник стартовало строительство крупной электростанции 1,4 гигаватта, где также участвует "дочка" Ростеха. Россия выделяет на проект экспортный кредит 1,2 миллиарда евро. На открытии присутствовал министр энергетики Александр Новак, сообщила пресс-служба Минэнерго.

США и ЕС сняли в начале 2016 года большинство санкций с Ирана в рамках ядерной сделки.