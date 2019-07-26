Последнее обновление: 26.07.2019 14:09

ЦИК подвел итоги победных для партии Зеленского выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила обработку протоколов по итогам внеочередных выборов в Верховную раду. Победу одержала партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», набравшая 43,16% голосов избирателей. Результаты обработки бюллетеней опубликованы на сайте ЦИК.

На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — за жизнь», лидерами которой являются кум российского президента Виктор Медведчук и экс-вице-премьер Юрий Бойко, в ее активе 13,05% голосов. Третье место заняла партия бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Вслед за ней расположилась «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко (8,10%). Еще одной партией, которая смогла преодолеть необходимый порог в 5% голосов, стал «Голос», которым руководит фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Партия набрала 5,82% голосов.

С учетом результатов по одномандатным округам, где большинство также получили соратники Зеленского, «Слуга народа» получает около 250 депутатских мандатов.

Выборы в украинский парламент проводятся по смешанной системе. Из 424 депутатов 225 избираются по партийным спискам, а еще 199 — в мажоритарных округах. Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. С самого начала подсчетов бюллетеней лидерство захватила «Слуга народа», которая на протяжении всего процесса обработки протоколов лишь увеличивала отрыв от конкурентов. Заручившись поддержкой большинства украинцев и застолбив за собой итоговую лидирующую позицию как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, партия Зеленского сможет впервые в истории единолично создать правительство.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование