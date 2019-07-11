Последнее обновление: 11.07.2019 16:01

Рада Украины одобрила переход к парламентским выборам только по партийным спискам

Верховная Рада Украины приняла проект избирательного кодекса, согласно которому выборы депутатов парламента будут проводиться только по партийным спискам в отличие от действующей сейчас смешанной системы.

Если президент подпишет кодекс, утверждение которого поддержали 230 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, то новое законодательство начнет действовать с 1 декабря 2023 года.

При этом партийные списки будут открытыми, украинцы будут голосовать не просто за партию, а за конкретные имена из списка.

В то же время на предстоящих 21 июля досрочных парламентских выборах, как и прежде, половина - 225 мандатов - будет распределяться между партиями, преодолевшими 5-процентный барьер, а вторая половина - по мажоритарным округам.

Очередные парламентские и президентские выборы проводятся на Украине раз в пять лет.

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