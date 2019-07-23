Последнее обновление: 23.07.2019 16:20

Новак рассказал о переговорах по транзиту нефти через Беларусь

Москва и Минск близки к договоренности по тарифу на транзит нефти из РФ через Беларусь, продолжат разговор на этой неделе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы должны этот разговор продолжить на этой неделе. В целом мы близки к договоренности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце июня гендиректор белорусского оператора трубопровода "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля сказал, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование