Ссогласованы меры по восстановлению поставок по "Дружбе"

Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мероприятий по восстановлению поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", переговоры продолжатся в понедельник, сообщил журналистам представитель вице-премьер России Дмитрий Козака Илья Джус.

"Переговоры совместной российско-белорусской рабочей группы по восстановлению поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" сегодня продолжатся, так как еще идет согласование отдельных технических деталей. Тем не менее, к 20 мая в рамках разрабатываемой "дорожной карты" был согласован комплекс первоочередных мероприятий, который успешно реализуется двумя странами", - сказал Джус.

"Рассчитываем, что работа по уточнению плана мероприятий завершится в ближайшее время и согласованная "дорожная карта" будет утверждена сопредседателями рабочей группы", - добавил представитель российского вице-премьера.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Беларусь и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду сказал журналистам, что издержки ситуации с нефтепроводом "Дружба" будут определены в течение месяца и что общий ущерб от загрязнения нефти может быть меньше 100 миллионов долларов.