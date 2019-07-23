Парламент Греции выразил вотум доверия новому правительству

Вновь созданное консервативное правительство Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом получило вотум доверия со стороны парламента страны. Об этом сообщает Ekathimerini .

«Новое правительство Греции под руководством Кириакоса Мицотакиса выиграло вотум доверия в парламенте. За доверие правительству Мицотакиса высказались 158 депутатов, против были 142 », - говорится в сообщении.

Выступая перед голосованием, Мицотакис пообещал сделать все, что в его силах, чтобы улучшить жизнь людей.

Объявив о резком снижении налогов в субботу, он пообещал в понедельник, что Греция «будет иметь стабильность внутри страны и доверие за рубежом».

По его словам, Греция достигнет первичного профицита в размере 3,5% от ВВП, настаивая, что снижение целевого показателя «будет возможно, как только правительство докажет свои реформистские полномочия».

Он также раскритиковал предыдущее правительство Ципраса и его бывшего министра финансов Варуфакиса, назвав их «близнецами катастрофы» за ущерб, нанесенный ими греческой экономике.

Что касается соглашения с Северной Македонией, которое он отвергал, находясь в оппозиции, Мицотакис повторил, что это «плохое соглашение», но после его ратификации оно не может быть изменено в одностороннем порядке.